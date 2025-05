Beautiful Carter prende le distanze da Hope | Daphne conquista spazio

Le anticipazioni USA di Beautiful rivelano importanti svolte: Carter prende le distanze da Hope Logan, ora più isolata, mentre Daphne conquista spazio nella Forrester Creations. Questi sviluppi, avanti rispetto alle puntate italiane, aprono nuove dinamiche tra i personaggi, promettendo colpi di scena interessanti e approfondimenti sulla trama.

Le anticipazioni USA su Beautiful, avanti rispetto a quelle italiane, svelano una svolta importante per alcuni personaggi chiave. Carter si allontana da Hope Logan, sempre più isolata, mentre Daphne guadagna spazio nella Forrester Creations. Le puntate americane di Beautiful mostrano una crescente instabilità emotiva e lavorativa, con le dinamiche interne all’azienda pronte a esplodere. Tra passioni interrotte e nuove alleanze, cosa succede in Beautiful questa settimana? Hope e Carter: relazione al capolinea?. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Beautiful, Carter prende le distanze da Hope: Daphne conquista spazio

