Beautiful 23 05 2025 | Ridge annuncia la malattia di Eric Katie insiste sul riposo e RJ conquista Poppy

Il 23 maggio 2025, su Canale5, Beautiful metterà in scena emozioni intense: Ridge affronta una difficile confessione, Katie insiste sul riposo di Eric, e RJ conquista Poppy. Un episodio ricco di tensione familiare e colpi di scena, che terrà gli spettatori con il fiato sospeso e preparati a scoprire i nuovi sviluppi delle complesse dinamiche tra i protagonisti.

Nel prossimo appuntamento di Beautiful, in onda il 23 maggio 2025 su Canale5, la tensione familiare e le emozioni saranno al centro della narrazione. In questa puntata, Ridge si troverà a dover condividere una confessione molto delicata con i suoi figli, mentre Katie cercherà di far riflettere Eric sull'importanza di prendersi una pausa per salvaguardare .

