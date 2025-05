Barcavelox sperimentazione per due mesi dal 1 giugno

Dal 1° giugno al 31 luglio 2025, sarà attiva la sperimentazione del "Barcavelox", innovativo sistema di misurazione della velocità nelle acque veneziane. La decisione, approvata all’unanimità dalla Conferenza dei servizi, coinvolge tutte le istituzioni competenti, puntando a migliorare la sicurezza e la gestione del traffico nei canali della laguna.

Sarà operativa dal 1° giugno al 31 luglio 2025 la sperimentazione del "barcavelox", il nuovo sistema di misurazione della velocità di navigazione nei canali veneziani. Lo ha stabilito la Conferenza dei servizi nella quale hanno espresso parere favorevole tutte le istituzioni convocate: Autorità.

