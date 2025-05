Barbra Streisand E Paul McCartney hanno fatto un duetto insieme e per l' ex Beatles è stato un momento terrorizzante | ecco il suo racconto

Barbra Streisand e Paul McCartney hanno condiviso un duetto memorabile, ma per l'ex Beatles è stato un momento terribile. A 82 anni, Paul ha svelato di aver provato grande paura nel salire sul palco accanto a una collega altrettanto icona. Ecco il suo racconto inaspettato di questa prova di coraggio e emozioni.

Chi l’avrebbe mai detto? Anche Paul McCartney, leggenda della musica mondiale, ex Beatles, icona di una generazione intera, può ancora provare paura da palcoscenico. O meglio, di mettersi alla prova accanto a una collega altrettanto famosa. A 82 anni, il cantautore ha confessato di essere stato «piuttosto terrorizzato» durante la registrazione di un duetto con Barbra Streisand, 83 anni, per il brano My Valentine. Che ha scritto lui stesso una decina di anni fa. Il brano cantato in collaborazione, che sarà incluso nel prossimo album di Streisand, The Secret of Life: Partners, Volume Two, in uscita il 27 giugno, rappresenta l’incontro tra due autentici colossi della musica. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Barbra Streisand E Paul McCartney hanno fatto un duetto insieme e per l'ex Beatles è stato un momento terrorizzante: ecco il suo racconto

