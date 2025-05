Bandiere Verdi 2025 | 158 spiagge a misura di bambino la Calabria si conferma leader L’elenco completo

Le Bandiere Verdi 2025 confermano la Calabria come regione leader, con 158 spiagge a misura di bambino. La cerimonia di presentazione, tenutasi il 23 maggio a Sessa Aurunca, ha celebrato questa importante iniziativa ideata da Italo Farnetani. Un riconoscimento che premia le località più adatte alle famiglie, garantendo sicurezza e qualità delle acque e delle strutture balneari.

Le Bandiere Verdi 2025 sono state ufficialmente presentate venerdì 23 maggio da Italo Farnetani, ideatore del riconoscimento e presidente dell'International Workshop of Green flags, durante una cerimonia nel Palazzo Ducale di Sessa Aurunca. L'articolo Bandiere Verdi 2025: 158 spiagge a misura di bambino, la Calabria si conferma leader. L’elenco completo . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

