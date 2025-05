Bambino ustionato con l' acqua bollente secondo caso in poche ore

Un’altra tragedia domestica colpisce un bambino, rimasto ustionato dall’acqua bollente in poche ore. Dopo la giovane di Perugia trasferita al Meyer di Firenze, un bambino di due anni e mezzo è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. L’incidente mette in evidenza i pericoli quotidiani e l’importanza di maggiore attenzione nella prevenzione degli incidenti casalinghi.

Ancora un incidente domestico che ha interessato un bambino. Dopo la piccola di Perugia trasferita d'urgenza al Meyer di Firenze, all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, è ricoverato un bambino di due anni e mezzo, anche lui è rimasto ustionato con l'acqua bollente. Il piccolo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Bambino ustionato con l'acqua bollente, secondo caso in poche ore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bambino ustionato con l'acqua bollente, secondo caso in poche ore

Ancora un incidente domestico che coinvolge un bambino: questa volta, un bimbo di due anni e mezzo ustionato con acqua bollente.

Colpisce la vittima con un bastone e gli rovescia addosso acqua bollente dopo la tentata rapina

Un grave episodio di violenza ha scosso Piombino, dove un 40enne irregolare ha aggredito una vittima durante una tentata rapina.

Ustionata dall'acqua bollente, bimba di un anno ricoverata in gravi condizioni

Una bambina di un anno è stata ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in gravi condizioni a seguito di un incidente domestico causato da acqua bollente.

Ne parlano su altre fonti

Ustionato dall'acqua bollente, bimbo di un anno e mezzo ricoverato in gravi condizioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Due bambini ustionati, ricoverati

rainews.it scrive: Il primo, di 17 mesi, è stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze. Il secondo, due anni e mezzo, è ricoverato a Foligno ...

Cucina con la figlia di un anno in braccio, il pentolino d'acqua bollente si rovescia sulla piccola: è gravissima

Come scrive msn.com: Basta un attimo di disattenzione per trasformare un momento di normale quotidianità in una tragedia. Proprio come è successo a Perugia nella mattinata di ieri, giovedì ...

Pentolino si rovescia, bimba di un anno ustionata da acqua bollente in braccio alla mamma: in gravi condizioni

Secondo fanpage.it: Secondo una prima ricostruzione, la piccola era in braccio alla madre, che stava cucinando in casa a Perugia, quando un pentolino di acqua bollente si ...