Azienda speciale consortile Welfare C7 sì in consiglio comunale Ma l' ex assessore si astiene

Il consiglio comunale di Casal di Principe ha approvato la nascita dell’azienda speciale consortile Welfare C7, con l’astensione dell’ex assessore. Opposizione e alcuni membri della maggioranza hanno espresso dubbi su tempi e condivisione, mentre in aula si è registrato il voto favorevole, segnando un passo importante per il nuovo progetto di welfare locale.

Casal di Principe, il consiglio comunale approva la nascita dell'azienda consortile Opposizione e parte della maggioranza si astengono: "Tempi troppo stretti e poca condivisione" CASAL DI PRINCIPE – Il consiglio comunale ha approvato la costituzione dell'azienda speciale consortile Welfare C7.

