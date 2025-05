Avvistata una coppia di Aquile reali nell’area del progetto eolico Badia del Vento

Il 23 maggio 2025, nell’area del progetto eolico Badia del Vento, Arezzo, è stata avvistata una coppia di aquile reali. Le associazioni ambientaliste ALTURA, LIPU e WWF richiamano l’attenzione sull’importanza di tutelare questa specie, chiedendo all’Assessore all’Ambiente Monia Monni un impegno per la salvaguardia della biodiversità e il rispetto delle politiche di conservazione.

Arezzo, 23 maggio 2025 – Badia del Vento: Le Associazioni richiamano l’Assessore all’Ambiente Monia Monni alla Responsabilità. Avvistata una coppia di Aquile reali nell’area del progetto eolico Badia del Vento. Le associazioni ALTURA, LIPU e WWF delle sezioni di Forlì-Cesena e Rimini lanciano un appello pubblico all’Assessora all’Ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, chiedendo un intervento immediato sul progetto di impianto eolico industriale “Badia del Vento”, previsto nei crinali dell’Alta Valmarecchia, in particolare nell’area di Rofelle (Comune di Badia Tedalda, Arezzo). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avvistata una coppia di Aquile reali nell’area del progetto eolico Badia del Vento

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Badia del Vento: Le Associazioni richiamano l’Assessore all’Ambiente Monia Monni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gli ambientalisti:: "L’impianto eolico metterà a rischio le aquile reali"

Come scrive msn.com: "Il progetto di impianto eolico di Badia del vento minaccia un ecosistema montano straordinario". Perché "anche pochi giorni fa ...

Aquila reale, il Furlo festeggia due nuove nascite

msn.com scrive: "La presenza stabile nei decenni di una coppia di aquile reali nella gola è un indubbio ... passeggiando all'interno della Gola, è facile avvistare in volo, in questo periodo, questi ...