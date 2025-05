Avengers Secret Wars | data di uscita cast e trama da scoprire

Il Marvel Cinematic Universe si appresta a lanciare "Avengers: Secret Wars", il grande finale della fase 6 e conclusione della saga del Multiverso. Previsto per un’uscita imminente, il film promette una trama avvincente con un cast stellare. In questo approfondimento, scopriremo insieme tutti i dettagli su data, attori e trama di questa attesa novità .

Il mondo del Marvel Cinematic Universe si prepara ad accogliere il tanto atteso film Avengers Secret Wars, che rappresenta l'ultimo capitolo della fase 6 e conclude la saga del Multiverso. Durante il San Diego Comic Con 2022, Kevin Feige ha annunciato il progetto Avengers Secret Wars.

La Marvel posticipa la data di uscita di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars!

I Marvel Studios hanno annunciato il rinvio delle date di uscita di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, spostandoli rispettivamente al dicembre 2026 e 2027.

Avengers: Doomsday e Secret Wars rinviati di 7 mesi

Come scrive lascimmiapensa.com: Doomsday sarà ora distribuito nelle sale il 18 dicembre 2026, spostando di circa sette mesi la precedente data prevista del 1° maggio dello stesso anno. Il sequel, Secret Wars, arriverà il 17 dicembre ...