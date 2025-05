Avengers | Doomsday e Secret Wars rinviati da Disney

Disney ha annunciato il rinvio delle uscite di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Questa decisione fa parte di un più ampio rimpasto del calendario di distribuzione dell’universo Marvel Studios, suscitando attesa e speculazioni tra i fan sui prossimi capitoli della saga.

Il colosso dell’intrattenimento Disney ha annunciato di aver rinviato le date di uscite di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. All’interno di un rimpasto più ampio del programma di distribuzione dell’universo Marvel Studios, la Disney ieri ha comunicato che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars saranno rinviati di qualche mese rispetto alle date inizialmente annunciate. Nel dettaglio, Doomsday (atteso per il 1° maggio 2026) uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars (atteso per il 7 maggio 2027) uscirà il 17 dicembre 2027 (via Empire ). 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avengers | Doomsday e Secret Wars rinviati da Disney

