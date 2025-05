Attentato in stazione ci sono diversi feriti anche gravissimi

Un episodio di violenza sconvolge la stazione centrale di Amburgo, in Germania, dove una donna armata di coltello ha ferito gravemente dodici persone lungo i binari 13 e 14. L’attacco, avvenuto in un orario di intenso traffico, ha causato grande sconcerto tra i presenti, mentre le autorità sono immediatamente intervenute per gestire la situazione e soccorrere i feriti.

Un episodio di violenza inaudita ha scosso la stazione centrale di Amburgo, in Germania, dove una donna armata di coltello ha seminato il panico tra i passeggeri, colpendo dodici persone. L’aggressione si è consumata lungo i binari 13 e 14, in un orario in cui lo scalo ferroviario era particolarmente affollato. L’azione brutale, che ha avuto una durata di pochi minuti ma conseguenze devastanti, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dell’aggressora, giĂ fermata dalla polizia federale tedesca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

