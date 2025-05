Attentato ad Amburgo attacco con coltello alla stazione ferroviaria | almeno otto feriti gravi

Un attacco con coltello alla stazione di Amburgo ha provocato almeno otto feriti gravi, secondo fonti ufficiali. L'incidente, avvenuto il 23 maggio 2025, ha sconvolto la città e mobilitato le forze di sicurezza. La polizia federale ha avviato immediatamente un’operazione per rassicurare la popolazione e indagare sulle cause di questo grave episodio.

Un attacco con coltello ha sconvolto la stazione centrale di Amburgo nel pomeriggio di venerdì 23 maggio 2025. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, almeno dodici persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave. La polizia federale ha confermato l’incidente e ha avviato un’ operazione sul posto, come comunicato tramite il social network X. Le prime ricostruzioni indicano che l’ aggressione è avvenuta improvvisamente, senza preavviso, all’interno della stazione ferroviaria. Testimoni hanno riferito di aver visto una donna arrestata dalle forze dell’ordine subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Attentato ad Amburgo, attacco con coltello alla stazione ferroviaria: almeno otto feriti gravi

