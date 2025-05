Attacco con coltello ad Amburgo 12 feriti un arresto

A Amburgo, presso la stazione ferroviaria, un attacco con coltello ha colpito la folla, ferendo almeno 12 persone, di cui alcune in gravi condizioni. La polizia è intervenuta rapidamente, arrestando un sospetto. L’incidente ha sconvolto la città , mentre le autorità indagano sulle cause di questo gesto violento.

Alla stazione ferroviaria di Amburgo c’è stato un attacco con coltello rivolto contro la folla. Le persone ferite sarebbero almeno 12, di cui 3 in pericolo di vita e altre 3 ferite gravemente. La polizia è intervenuta in massa e ha effettuato un arresto. Secondo alcuni media tedeschi, la persona fermata sarebbe una donna: il portavoce della polizia federale Woldemar Lieder lo ha confermato in serata a Rtl. Non ci sono ancora informazioni sulla natura dell’atto violento, se ad esempio opera di una persona squilibrata o se si sia di fronte a un atto di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Attacco con coltello ad Amburgo, 12 feriti, un arresto

