ATP Amburgo 2025 Rublev domina Auger-Aliassime e sfiderà Cobolli in finale

All’ATP di Amburgo 2025, Rublev si impone facilmente su Auger-Aliassime e conquista la finale. La testa di serie numero tre vince in 85 minuti, preparando uno scontro emozionante con Cobolli per il titolo nel torneo ATP 500 tedesco.

Andrey Rublev domina la scena contro Felix Auger-Aliassime e accede alla finale del torneo ATP 500 di Amburgo. La testa di serie numero tre liquida 6-1 6-4, in un'ora e venticinque minuti, il giocatore canadese e domani sfiderà Flavio Cobolli per il titolo. Il russo inizia la partita difendendo a 15 il turno di battuta, mostra una maggior profondità nei colpi e, a 30, ottiene il break del 2-0, vantaggio ulteriormente consolidato dal gioco del 3-0. Il canadese entra in partita nel quarto game, rimonta da 15-40 e sigla il 3-1.

ATP Amburgo 2025, oggi l’esordio di Darderi. Sulla sua strada Nakashima e Rublev

Oggi prende il via l’ATP 500 di Amburgo 2025, l’ultimo torneo sulla terra rossa prima del Roland Garros.

LIVE Darderi-Rublev, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’azzurro può giocarsela contro il russo in crisi

Benvenuti alla diretta live di Darderi-Rublev, match dei quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2025.

LIVE Darderi-Rublev, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: il russo è in crisi, l’azzurro può provarci

Benvenuti alla diretta live di Darderi-Rublev, quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo 2025. Il russo è in crisi, l'azzurro può approfittarne.

Cobolli-Rublev, Finale ATP Amburgo 2025: orario, programma, tv, streaming

ATP Amburgo 2025 Rublev domina Auger-Aliassime e sfiderà Cobolli in finale

Cobolli in finale ad Amburgo! Etcheverry ribaltato al 3º set. Djokovic a un passo dai 100 Atp

