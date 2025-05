Associazione Click Art venerdì 23 maggio incontro con la fotografa Pamela Doretti

Venerdì 23 maggio alle 21.30, l'associazione Click Art ospita Pamela Doretti, giovane fotografa naturalista toscana. Con le sue immagini, ci porterà tra i paesaggi incantati del Padule di Fucecchio, esplorando luce e ombre in un incontro che celebra la natura e l’arte fotografica. Un’occasione per scoprire il suo mondo e i suoi paesaggi preferiti.

