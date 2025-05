Assicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA | avviato il confronto tra Ministero e sindacati

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un confronto con i sindacati sul nuovo progetto di assicurazione sanitaria integrativa per docenti e personale ATA, nel quadro delle novità inserite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Questa iniziativa mira a offrire un miglioramento delle coperture sanitarie, rafforzando il welfare del personale scolastico e garantendo servizi più adeguati alle esigenze di tutti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via al confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per discutere l’attuazione della nuova assicurazione sanitaria integrativa destinata a docenti e personale ATA. L’iniziativa, prevista dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 252025, interessa circa un milione di lavoratori della scuola . Assicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA: avviato il confronto tra Ministero e sindacati Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Approfondisci con questi articoli

Assicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA, incontro al Ministero con i sindacati per l’avvio della trattativa

Oggi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incontrato i sindacati per avviare la trattativa sull'assicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA, in conformità con l'articolo 14 del Decreto Legge n.

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO

Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola

Il Decreto PA, convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, introduce importanti misure per la scuola.

Cosa riportano altre fonti

Assistenza integrativa per il personale della scuola, Anief: Aumentano le risorse. Giovedì incontro Ministero-Sindacati; La recente dinamica politico-scolastica nella “scuola di merito” e la figura del docente di sostegno; Le novità in arrivo per la scuola con la Legge N. 69 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (SCHEDA CISL Scuola); Ras, colossi e fondi assicurativi: la sanità del futuro è solo per ricchi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Assicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA, incontro al Ministero con i sindacati per l’avvio della trattativa

Si legge su orizzontescuola.it: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incontrato oggi i rappresentanti sindacali firmatari del CCNL per discutere l'attuazione dell'assicurazione sanitaria integrativa destinata al personale de ...

Assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, potrebbe essere la svolta per docenti e ATA

Secondo informazionescuola.it: A partire dal 2025, docenti e personale ATA potranno beneficiare di un’assicurazione sanitaria integrativa, un passo significativo verso la valorizzazione di questo settore strategico per il Paese.

Assicurazione sanitaria docenti e personale della scuola: finanziamenti e modalità di accesso

Scrive tecnicadellascuola.it: è stata introdotta l‘assicurazione sanitaria integrativa a favore dei docenti e di tutto il personale della scuola al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere, indispensabili e ...