Assalto a Hojlund | Inter Juve e Napoli pronte a sfidarsi per il colpo in attacco

Le grandi del calcio italiano sono in corsa per aggiudicarsi Rasmus Hojlund. Inter, Juve e Napoli si preparano a battagliare sul mercato per assicurarsi il giovane attaccante danese, considerato uno dei talenti più promettenti. La sfida si infiamma, con ogni club determinato a portare a termine il colpo.

Assalto a Hojlund: Inter, Juve e Napoli pronte a sfidarsi per il colpo in attacco Rasmus Hojlund continua a far gola a diverse big della . L'articolo Assalto a Hojlund: Inter, Juve e Napoli pronte a sfidarsi per il colpo in attacco proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Assalto a Hojlund: Inter, Juve e Napoli pronte a sfidarsi per il colpo in attacco

Leggi anche questi approfondimenti

Hojlund, nome nuovo per l’attacco dell’Inter! Assalto in estate? Lui e un altro in uscita

Hojlund torna al centro del mercato italiano: dopo aver attirato l’attenzione di Juventus e Napoli, l’attaccante danese del Manchester United è ora nel mirino dell’Inter, che cerca rinforzi per la stagione 2025/26.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A

Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Se ne parla anche su altri siti

Inter, rivoluzione in attacco: chieste informazioni per Hojlund, sfida a Napoli e Juventus | Primapagina; Flop Hojlund: si muove anche l’Inter. Juve, Osimhen non esce di scena; Inter, grandi cambiamenti in attacco: chieste informazioni per Højlund. Sul danese gli occhi anche di...; Inter, per l’attacco obiettivo Rasmus Hojlund | Calciomercato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assalto a Hojlund: Inter, Juve e Napoli pronte a sfidarsi per il colpo in attacco

Riporta forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Assalto a Hojlund: Inter, Juve e Napoli pronte a sfidarsi per il colpo in attacco Rasmus Hojlund continua a far gola a diverse big della Serie A. Il ...

Hojlund Juve (Tuttosport), grandi novità da Manchester: può lasciare i Red Devils con questa formula! Le novità sul danese

Da juventusnews24.com: Hojlund Juve (Tuttosport), grandi novità da Manchester: può lasciare i Red Devils con questa formula! Le novità sul centravanti danese Nel futuro di Rasmus Hojlund potrebbe esserci di nuovo l’Italia e ...

Pagina 2 | Flop Hojlund: si muove anche l’Inter. Juve, Osimhen non esce di scena

Da tuttosport.com: Non sono giorni facili per Rasmus Hojlund: la finale di Europa League persa a Bilbao contro il Tottenham non sarà facilmente digeribile per il Manchester United e i suoi tifosi. Al di là di ciò, le pr ...