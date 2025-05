Asili nido in arrivo 578 milioni Valditara | Impegno per un' educazione di qualità

Il Ministro Valditara ha annunciato l'autorizzazione di 578 milioni di euro per 641 interventi sugli asili nido, rafforzando l'offerta educativa per bambini 0-2 anni. Questo impegno punta a garantire un'educazione di qualità e a sostenere lo sviluppo dei più piccoli, sottolineando l'importanza di investimenti concretî nel settore dell'infanzia.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi tre nuovi decreti che prevedono l'autorizzazione di 578 milioni di euro per il potenziamento dell'offerta educativa rivolta ai bambini nella fascia 0-2 anni. “Con questi provvedimenti vengono autorizzati 641 interventi, tra costruzione di nuovi asili nido e riconversione di edifici pubblici. Continuiamo a lavorare per garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un'educazione di qualità, indipendentemente dal Comune o dalla Regione di appartenenza", ha dichiarato il Ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Asili nido, in arrivo 578 milioni. Valditara: "Impegno per un'educazione di qualità"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Asili nido, autorizzati 578 milioni per 641 nuovi interventi. Valditara firma tre decreti per il potenziamento dell’offerta 0-3 anni

Il Ministro Valditara ha firmato tre decreti per potenziare l'offerta dei servizi educativi per i bambini 0-2 anni, autorizzando 578 milioni di euro destinati a 641 interventi tra nuove costruzioni e rinnovi di asili nido.

Asili nido, 578 milioni per 641 nuovi progetti: firmati i decreti

Il Ministro Valditara ha approvato 578 milioni di euro per 641 nuovi progetti di asili nido, puntando a potenziare l’offerta educativa per bambini da zero a due anni in linea con il PNRR.

Asili nido, il Comune approva le graduatorie: raddoppiano i posti nelle strutture convenzionate

Il comune ha approvato le graduatorie per gli asili nido, raddoppiando i posti nelle strutture convenzionate.

Approfondimenti da altre fonti

EX-ILVA, S. LICHERI (M5S): IL FANTAMINISTRO URSO ORMAI UNA BARZELLETT; COMUNICATO STAMPA - GRUPPO FS: PRESENTATI NUOVI COLLEGAMENTI IN FRECCIAROSSA FRA ITALIA, GERMANIA E AUSTRIA. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Asili nido, in arrivo 578 milioni. Valditara: "Impegno per un'educazione di qualità"

Come scrive iltempo.it: Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi tre nuovi decreti che prevedono l’autorizzazione di 578 ...

Asili nido: 578 milioni per rafforzare l’offerta educativa

Si legge su informazionescuola.it: Scopri come il finanziamento di 578 milioni di euro per gli asili nido migliorerà l'offerta educativa per i più piccoli.

Asili nido, autorizzati 578 milioni per 641 nuovi interventi. Valditara firma tre decreti per il potenziamento dell’offerta 0-2 anni

Da orizzontescuola.it: Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi tre nuovi decreti che autorizzano 578 milioni di euro per il rafforzamento dell'offerta educativa destinata ai bambini nella ...