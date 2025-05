Ascolti tv | la replica di Don Matteo vince Avanti un altro nella media

Nella serata del 22 maggio, Don Matteo 13 in replica ha superato Avanti un altro negli ascolti televisivi. La sfida tra i due programmi ha visto la fiction conquistare una vittoria significativa, mantenendo una buona media di share. Gli ascolti confermano ancora una volta il successo duraturo di Don Matteo tra il pubblico italiano.

Nella serata del 22 maggio Don Matteo 13 si è sfidato con Avanti un altro; gli ascolti tv parlano chiaro: ha vinto la fiction in replica L'articolo Ascolti tv: la replica di Don Matteo vince, Avanti un altro nella media proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: la replica di Don Matteo vince, Avanti un altro nella media

Ascolti TV | Giovedì 22 Maggio 2025. Don Matteo leader in replica (16%), Avanti un Altro fermo al 13.6%

Nella serata di giovedì 22 maggio 2025, Rai1 ha registrato il primo posto con la replica di Don Matteo 13, seguito da Avanti un Altro su Canale 5.

ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025: LOLITA LOBOSCO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA (20%), LO SHOW DEI RECORD (10,9%), FAZIO (10,3%+8,7%), INSIDE (9,1%), REPORT (9%)

Il 11 maggio 2025, gli ascolti tv hanno mostrato risultati interessanti: la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha dimostrato di avere un buon riscontro, mentre Lo Show dei Record ha collezionato un ottimo risultato.

Ascolti TV | Domenica 11 Maggio 2025. Lolita Lobosco va forte anche in replica (20%) e doppia Lo Show dei Record (10.9%)

Ieri sera, domenica 11 maggio 2025, la programmazione televisiva ha riservato grandi momenti di intrattenimento.

Ascolti tv giovedì 22 maggio: chi ha vinto tra Don Matteo e Avanti un altro

Scrive fanpage.it: Gli ascolti tv di giovedì 22 maggio: chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con Don Matteo 13, in onda in replica, e Canale5 con Avanti ...

Ascolti tv ieri (22 maggio): Bonolis non sfonda e Don Matteo vince anche in replica, cresce Chiambretti

