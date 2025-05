Ascolti tv i dati del 22 maggio 2025

I dati degli ascolti televisivi del 22 maggio 2025 mostrano un successo per Don Matteo in replica su Rai1, con 2,5 milioni di spettatori e il 16% di share. A seguire, Avanti un Altro su Canale5 ottiene oltre 2 milioni di spettatori, mentre John Wick 3 su Rai2 conquista una discreta fetta di pubblico. Un finale di serata ricco di eventi e conferme nel panorama televisivo.

Bene Don Matteo in replica. Nella serata di ieri, giovedì 22 maggio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 conquista ben 2.500.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Avanti un Altro ottiene 2.181.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 John Wick 3 – Parabellum porta a casa 754.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Bloodshot registra 835.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi  segna 739.000 spettatori (5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 22 maggio 2025

