ascolta bene sayf al miami stasera perché sta arrivando il suo momento

Stasera ascolta bene Sayf al Miami, il suo momento sta per arrivare. In questa nuova puntata di Paper Boi, la rubrica di Tommaso Naccari sul rap, scoprirai storie, curiosità e passioni che rendono questa musica così speciale. Nel mio Spotify Wrapped dello scorso anno, un brano di Sayf era diventato il mio loop preferito: ecco perché il suo talento merita attenzione.

Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap. Nel mio Spotify Wrapped dello scorso anno, a un certo punto, timido, faceva capolino un brano che credo di aver ascoltato in loop per una settimana. Non tanto perché fossi in fissa con quel pezzo - lo ero - ma perché sentivo che stava accadendo una sorta di magia e, come quando si guarda un prestigiatore fare il trucco, volevo capire cosa ci fosse dietro. Era il 12 maggio 2024 - ho recuperato i messaggi entusiasti che spammavo in giro chiedendo aiuto nel capire l'arcano.