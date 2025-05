Arte musica e sapori | ritorna l' appuntamento con il Festival della fantasia

Arte, musica e sapori si uniscono nella quinta edizione del Festival della Fantasia, dal 29 al 31 maggio a Ferrara. Con il tema "Da un incontro l'intelligenza", l'evento in piazza del Municipio offrirà un ricco programma di esposizioni, spettacoli e concerti, promuovendo creatività e divertimento in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il tema di quest'anno è 'Da un incontro l'intelligenza'. E' giunta infatti la quinta edizione del Festival della fantasia, in programma in piazza del Municipio di Ferrara da giovedì 29 a sabato 31 maggio. Previsto un ricco calendario che alternerĂ appuntamenti d'arte, spettacoli, concerti, un.

Arte, musica e sapori: ritorna l'appuntamento con il Festival della fantasia

Ritorna il Festival della Fantasia a Ferrara, un evento imperdibile dedicato ad arte, musica e sapori.

