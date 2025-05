Arrivederci capitano l’Atalanta dà l’addio a Rafael Toloi | 10 anni con la Dea e numeri da Guinness

L’Atalanta saluta Rafael Toloi, il capitano che dopo dieci anni e oltre 300 presenze lascia Bergamo. Difensore brasiliano-naturalizzato italiano, simbolo di dedizione e leadership, termina la sua avventura nerazzurra a giugno. Un arrivederci al capitano, che ha scritto pagine di storia con numeri da Guinness e un amore indissolubile con la Dea.

Bergamo, 23 maggio 2025 – Arrivederci capitano. L’Atalanta si prepara a salutare la bandiera Rafael Toloi dopo dieci anni e 313 partite e 14 gol in nerazzurro. Il non ancora 35enne difensore brasiliano, naturalizzato italiano dal 2020, a fine giugno andrà in scadenza contrattuale e, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà non solo Bergamo ma anche l’Italia per andare a terminare la carriera in Brasile (più probabile) o in Arabia. Domenica il numero 2 nerazzurro saluterà il pubblico del Gewiss Stadium con il canonico giro di campo, ma senza poter giocare, a causa di un infortunio muscolare che ha chiuso anticipatamente due settimane fa la sua stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net