Arrivano i militari in Brianza | la protesta davanti al campo base

I militari arrivano in Brianza, ma la protesta davanti al campo base già infuriava in anticipo. Circa ottanta manifestanti si sono radunati a Briosco giovedì 22 maggio alle 20, davanti alla scuola che durante il fine settimana diventerà il nuovo campo militare, dando il via a una mobilitazione che ha accresciuto l'attenzione sulla presenza delle forze armate nella zona.

L’arrivo dei militari al campo base era previsto in serata, ma la protesta è iniziata prima. Erano circa una ottantina i manifestanti che ieri, giovedì 22 maggio, si sono dati appuntamento alle 20 a Briosco. Lì, davanti alla scuola che in questo fine settimana si trasformerà in campo base. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Arrivano i militari in Brianza: la protesta davanti al campo base

Scopri altri approfondimenti

A Monza e in Brianza ritornano i carri armati e i militari (e scoppia la protesta)

A Monza e in Brianza tornano i carri armati e i militari, ma non c'è motivo di allarmarsi: è tutto parte del “Italian Raid Commando”, una competizione di abilità militare.

Un presidio (ma non solo) contro l'arrivo dei carri armati e dei militari in Brianza

Un presidio si prepara a opporsi all'arrivo di carri armati e militari in Brianza, trasformando il territorio in un campo di esercitazione militare per un fine settimana.

Cavenago Brianza, triangolo amoroso con botte e minacce per un presunto debito: arrivano le condanne

Cavenago Brianza, 12 Maggio 2025 - Un'intricata storia di passione e violenza si conclude con condanne per tre protagonisti di un triangolo amoroso.

Cosa riportano altre fonti

Un presidio (ma non solo) contro l'arrivo dei carri armati e dei militari in Brianza; La scuola come campo base dei militari e in Brianza scoppia la polemica: il Pd sulle barricate; Italian Raid Commando divide la politica e c'è chi parteciperà ai presidi contro l'evento; Italian Raid Commando: ecco che cosa succederà davvero nella maxi esercitazione militare in Brianza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Arrivano i militari in Brianza: la protesta davanti al campo base

Segnala monzatoday.it: Ieri sera striscioni, musica e slogan contro l'arrivo degli oltre 160 militari italiani e stranieri che parteciperanno alla maxi esecitazione ...

A Monza e in Brianza ritornano i carri armati e i militari (e scoppia la protesta)

Scrive monzatoday.it: In arrivo carri armati e militari: ma è tutto un gioco. O meglio una competizione. Anche quest’anno la Brianza ospiterà “Italian Raid Commando”, l’iniziativa promossa dall’Unuci Lombardia e che vanta ...

Brianza, tensione alle stelle per Pedemontana: ecco la maxi protesta e cosa sta succedendo

Secondo monza-news.it: La situazione è aggravata dal fatto che i camion sono legati ai lavori di Pedemontana, un progetto che già nelle scorse settimane aveva suscitato proteste per l’abbattimento di un bosco di 70 anni, ...