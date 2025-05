Arrestato a Catania un 31enne ricercato a livello internazionale | in auto aveva armi improprie

Un 31enne ricercato a livello internazionale è stato arrestato a Catania durante un normale controllo stradale. L'uomo, originario della città, era in possesso di armi improprie e ricercato per reati commessi in Albania. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di metterlo in manette, garantendo maggiore sicurezza nella zona.

Fermato dalla Polizia durante un controllo su strada. Un uomo di 31 anni, originario di Catania e ricercato a livello internazionale per reati commessi in Albania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato grazie all'intervento della squadra volanti della Questura etnea. Il fermo è avvenuto durante i consueti controlli su strada finalizzati al contrasto della criminalità diffusa. L'auto sospetta e il tentativo di eludere i controlli. Il controllo è scattato in via Acquicella, dove gli agenti hanno individuato un'auto sospetta con quattro persone a bordo.

