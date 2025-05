Arbore | Un grande improvvisatore oggi c’è | Fiorello Lui deve fare l’erede

Quarant’anni fa, "Quelli della notte" di Arbore e Porcelli rivoluzionava la televisione italiana. Oggi, Arbore, grande improvvisatore, continua a sorprendere, con Fiorello che deve fare l’erede di questa eredità. Un evento all’Università La Sapienza celebra quell’epoca d’oro, sottolineando il valore di un’arte che ha plasmato generazioni e lasciato un segno indelebile nel panorama culturale nazionale.

Q uarant’anni fa un programma cambiava per sempre il volto della televisione italiana. Quelli della notte, ideato da Renzo Arbore e Ugo Porcelli, ha celebrato il traguardo all’Università La Sapienza di Roma, in un evento che ha riunito protagonisti, critici e fan per ricordare un’epoca d’oro. «No, a essere onesto, quarant’anni fa non lo avrei mai pensato che sarei stato qui, a La Sapienza, a celebrare Quelli della notte», le parole di Arbore riportate dall’agenzia di stampa Ansa. Parole pronunciate con quella verve ironica che lo ha reso un’icona dello spettacolo. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Arbore: «Un grande improvvisatore oggi c’è: Fiorello. Lui deve fare l’erede»

