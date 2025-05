App di streaming popolare smetterà di funzionare su alcuni Fire TV Stick dal prossimo mese

A partire dal prossimo mese, alcune versioni più vecchie di Fire TV Stick di Amazon smetteranno di supportare l’app di Netflix. La piattaforma ha comunicato che determinati modelli non saranno più compatibili, segnando la fine del supporto per alcuni dispositivi di generazioni precedenti. Una scelta che potrebbe influenzare gli utenti con apparecchi più datati.

Fine del supporto di alcuni modelli Fire TV di Amazon per l'app di Netflix. Le versioni più datate dei dispositivi Fire TV di Amazon stanno per perdere la compatibilità con il servizio di streaming Netflix, come comunicato dalla stessa piattaforma. Questa decisione interessa specificamente alcuni modelli introdotti diversi anni fa, segnando un cambiamento importante per gli utenti che utilizzano ancora questi dispositivi. Modelli interessati e tempistiche. In particolare, i dispositivi di prima generazione dell'intera gamma Fire TV, inclusi Fire TV Stick e Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, smetteranno di essere supportati da Netflix a partire dal 3 giugno.

