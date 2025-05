Anzio sparano fuochi d’artificio nel porto senza autorizzazione

Anzio, 23 maggio 2025 – Nel corso del 22 maggio, le forze dell’ordine di Anzio hanno concluso un’operazione di polizia mirata a identificare chi, negli ultimi giorni, aveva sparato fuochi d’artificio nel porto senza autorizzazione. Un gesto che mette a rischio la sicurezza dei servizi portuali e dell’intera comunità, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative in area portuale.

Anzio, 23 maggio 2025- Nella giornata del 22 maggio 2025, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio ha terminato un’attività di polizia volta ad individuare alcune persone che nei giorni scorsi hanno sparato fuochi pirotecnici in ambito portuale senza la prevista autorizzazione. L’azione illecita, svolta in un’area soggetta a specifiche norme di sicurezza, è risultata priva di qualsivoglia autorizzazione da parte delle autorità competenti. Gli accertamenti, condotti anche grazie al sistema di videosorveglianza istallato nel porto, hanno permesso di identificare il responsabile dell’accensione, al quale è stata comminata una sanzione amministrativa dell’importo di 2. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

