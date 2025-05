Antitrust avvia istruttoria su telemarketing scorretto | coinvolti call center e società di telecomunicazioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria su pratiche di telemarketing scorretto, coinvolgendo call center e società di telecomunicazioni. Le indagini approfondiscono segnalazioni di consumatori riguardanti chiamate ingannevoli per attivazioni di contratti di energia e telefonia, basate su informazione fuorviante sull'identità del chiamante e sulla convenienza delle offerte.

L'Antitrust avvia un'istruttoria per telemarketing scorretto: i call center coinvolti avrebbero contattato i consumatori proponendo l'attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di informazioni ingannevoli circa l'identità del chiamante, l'oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte. L'autorità, anche grazie all'attività investigativa svolta dalla Gdf, ha avviato sette procedimenti istruttori nei confronti di società di call center: Action S.

Antitrust avvia istruttoria su telemarketing scorretto: sette call center sotto accusa

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria contro sette call center sospettati di pratiche di telemarketing scorretto.

Antitrust chiude istruttoria su Christian Dior: 2 milioni per contrastare lo sfruttamento lavorativo

L'Antitrust ha chiuso l’istruttoria avviata a luglio 2024 contro Christian Dior, imponendo un sostegno economico di 2 milioni di euro per contrastare lo sfruttamento lavorativo.

Dior, chiusa istruttoria Antitrust: 2 mln contro sfruttamento lavoro

L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria avviata nel luglio 2024 contro Christian Dior, senza riscontrare illeciti, ma accettando impegni vincolanti.

Antitrust, da Dior 2 milioni di euro in 5 anni contro lo sfruttamento sul lavoro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Antitrust avvia istruttoria su telemarketing scorretto: coinvolti call center e società di telecomunicazioni

quotidiano.net scrive: L'Antitrust indaga su call center per telemarketing ingannevole in contratti di energia e telefonia con sette procedimenti aperti.

Antitrust, da Dior 2 milioni di euro in 5 anni contro lo sfruttamento sul lavoro

Secondo msn.com: Il sostegno economico verrà impiegato in specifiche iniziative per identificare le vittime e accompagnarle in percorsi dedicati di protezione, formazione, assistenza e inclusione ...

Dior, chiusa l’istruttoria Antitrust. Il sostegno alle vittime di sfruttamento con 2 milioni in 5 anni

corriere.it scrive: Tra gli altri impegni, la casa di moda ha previsto modifiche alle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale e procedure per rafforzare il processo di selezione e controllo dei fornitori ...