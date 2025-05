Anniversario strage di Capaci le commemorazioni

Il 23 maggio ricorre l'anniversario della strage di Capaci, un momento di commemorazione e riflessione. Davanti all’albero Falcone, simbolo del ricordo, il silenzio avvolge l’attimo in cui 33 anni fa Cosa Nostra ha ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, vittime di una strage che ha segnato la storia italiana.

Davanti l'albero Falcone, tra i luoghi simbolo del ricordo della strage di Capaci, il silenzio accompagna l'attimo esatto in cui 33 anni fa Cosa Nostra uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Palermo non dimentica tutte le vittime degli attentati del 1992 e 1993. Ecco le iniziative. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Anniversario strage di Capaci, le commemorazioni

Argomenti simili trattati di recente

“Tribunale chiama scuola”, circa 3.000 studenti in piazza per l’anniversario della strage di Capaci

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, il tribunale ha coinvolto circa 3.000 studenti in piazza, rafforzando il rapporto tra scuola, avvocati e magistrati palermitani.

Anniversario della strage di Capaci, a Messina la motovela MareNostrum confiscata agli scafisti

In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, la motovedetta MareNostrum Dike, confiscata agli scafisti, si prepara a un viaggio della legalitĂ .

Anniversario strage di Capaci, visita al Giardino della memoria di Ciaculli

In occasione del tragico anniversario della strage di Capaci, sabato 24 maggio, si svolgerĂ una visita speciale al Giardino della Memoria di Ciaculli.

Cosa riportano altre fonti

Strage di Capaci, 33° anniversario: celebrazioni in memoria del giudice Falcone a Palermo; Venerdì 23 maggio 2025 commemorazione “Nel ricordo di grandi eroi” nel XXXIII anniversario della strage di Capaci; 33° Strage Capaci. Nordio ad apertura Museo Falcone e Borsellino; Commemorazione Strage di Capaci. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Strage di Capaci: le commemorazioni nel 33° anniversario

poliziadistato.it scrive: A 33 anni dalle stragi di Mafia, che scossero l’intero Paese, oggi, a Palermo, vengono ricordate le vittime dell’attentato di Capaci. Il 23 maggio 1992, la mafia uccise Giovanni Falcone, sua moglie ...

Palermo, le commemorazioni della Polizia di Stato nel 33° anniversario della strage di Capaci

Secondo monrealenews.it: Alla caserma Lungaro, alla presenza del ministro dell’Interno, anche una delegazione dell’Anps di Monreale PALERMO, 23 maggio – Le commemorazioni son ...

Capaci, 33 anni. Ma i veleni dei professionisti dell'antimafia sono ancora qui

ilfoglio.it scrive: Dubbi, accuse e nuove ombre (mediatiche): è l'eterna zona grigia. Dal sensazionalismo giornalistico agli attacchi incrociati tra ex Ros e magistrati simbolo, la ricostruzione dei fatti si complica. An ...