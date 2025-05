Anniversario strage Capaci migliaia di studenti in piazza a Palermo

Il ricordo della strage di Capaci, avvenuta 33 anni fa, rivive oggi a Palermo con la partecipazione dei giovani di allora e di oggi. Valeria Catalano sottolinea l’emozione di vedere le nuove generazioni unite nel ricordo, testimonianza della memoria e dell’importanza di preservare la storia per costruire un futuro più consapevole.

PALERMO (ITALPRESS) – “È un’emozione sapere che 33 anni dopo la strage, che ha visto tantissimi di noi protagonisti perché o all’università o al liceo o comunque già uomini e donne, oggi ci sono qui i ragazzi, che 33 anni fa non c’erano, a ricordare questo momento”. Così Valeria Catalano, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Colozza Bonfiglio, scuola capofila della Rete per la promozione della cultura antimafia, a margine dell’evento “Tribunale chiama scuola”, davanti il Palazzo di giustizia di Palermo, dove sono presenti almeno tremila studenti, secondo i promotori. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Anniversario strage Capaci, migliaia di studenti in piazza a Palermo

Leggi anche questi approfondimenti

“Tribunale chiama scuola”, circa 3.000 studenti in piazza per l’anniversario della strage di Capaci

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, il tribunale ha coinvolto circa 3.000 studenti in piazza, rafforzando il rapporto tra scuola, avvocati e magistrati palermitani.

Anniversario della strage di Capaci, a Messina la motovela MareNostrum confiscata agli scafisti

In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, la motovedetta MareNostrum Dike, confiscata agli scafisti, si prepara a un viaggio della legalità .

Anniversario strage di Capaci, visita al Giardino della memoria di Ciaculli

In occasione del tragico anniversario della strage di Capaci, sabato 24 maggio, si svolgerà una visita speciale al Giardino della Memoria di Ciaculli.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Palermo si ferma per ricordare le vittime della strage di Capaci, strade chiuse e divieti; Anniversario strage Capaci, a Palermo apre il Museo del Presente dedicato a Falcone e Borsellino; Strage di Capaci, 33 anni dopo l’omaggio alle vittime; Settimana della Cultura Antimafia, iniziative nelle scuole per ricordare la strage di Capaci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anniversario strage Capaci, migliaia di studenti in piazza a Palermo

italpress.com scrive: PALERMO (ITALPRESS) - "È un’emozione sapere che 33 anni dopo la strage ... nella Scuola e prevede letture in memoria dei martiri di Capaci e la commemorazione solenne della strage. “Facciamo memoria e ...

Strage di Capaci: le commemorazioni nel 33° anniversario

Da poliziadistato.it: A 33 anni dalle stragi di Mafia, che scossero l’intero Paese, oggi, a Palermo, vengono ricordate le vittime dell’attentato di Capaci. Il 23 maggio 1992, la mafia uccise Giovanni Falcone, sua moglie ...

Folhas de Justiça: A Memória do Massacre de Capaci

Da notizie.it: Nel cuore di Palermo, la Biblioteca dell’Istituto Gramsci Siciliano ospita un’esposizione unica che celebra la memoria delle vittime della strage di Capaci. In occasione dell’anniversario di questo tr ...