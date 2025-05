Anche le mamme intenzionali possono riconoscere il figlio nato da Pma | cosa dice la sentenza

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha illuminato il tema delle madri intenzionali, cioè donne che, attraverso la procreazione medicalmente assistita all’estero, decidono di avere un figlio pur non essendo le madri biologiche. Questo pronunciamento chiarisce i diritti di queste donne riguardo al riconoscimento dei loro bambini, aprendo importanti riflessioni sulle dinamiche familiari moderne e sulla legislazione in materia di maternità.

È arrivata nei giorni scorsi la pronuncia della Corte Costituzionale sulla figura delle "madri intenzionali", ovvero sulle madri che, facendo ricorso alla procreazione medicalmente assistita all'estero, decidono di avere un figlio ma non sono la madre biologica, colei che porta avanti la gravidanza, ma condividono comunque un rapporto familiare con il figlio nato, pur non condividendone il patrimonio genetico. Per la corte, con la recente sentenza, queste madri possono riconoscere il figlio nato in Italia, ritenendo quindi fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca e costituzionalmente illegittimo quanto contenuto all' articolo 8 della legge 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto legalmente ricorso, all'estero, a tecniche di PMA abbia egualmente lo status di figlio riconosciuto anche della donna madre non biologica, che ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle suddette tecniche e sia sia assunta la responsabilità genitoriale...

