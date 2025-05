Anche Hojlund nel mirino! Ma su di lui c’è l’interesse di una big italiana – TS

Nonostante due impegni importanti in arrivo, l'Inter monitora con attenzione il mercato estivo. Tra i nomi caldi, spicca Rasmus Hojlund, reduce dalla finale di Europa League, ma su di lui pesa anche l'interesse di una grande italiana. Secondo Tuttosport, i nerazzurri valutano attentamente questa potenziale acquisizione per rinforzare la rosa.

NOMI – Rasmus Hojlund, reduce dalla delusione della finale di Europa League persa contro il Tottenham a Bilbao, è al centro delle attenzioni di vari club. Anche l' Inter si è inserita nella corsa al giovane centravanti danese – scrive Tuttosport – già seguito dalla Juventus e dal Napoli. L'ex Atalanta potrebbe lasciare il Manchester United con una formula alternativa al trasferimento definitivo, ipotesi che interessa sia ai nerazzurri sia ai bianconeri, entrambi impegnati a rivedere le rispettive opzioni offensive.

Hojlund Juventus, il centravanti del Manchester United è ancora nel mirino della Vecchia Signora: può fungere da alternativa a questo primo obiettivo!

Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United, rimane una possibile alternativa alla Juventus nel reparto offensivo.

Popolare di Sondrio nel mirino della Bce per i metodi di gestione: “Governance da modificare”

Sondrio, 12 maggio 2025 - La Banca Centrale Europea ha avviato una nuova iniziativa rivolta alla Popolare di Sondrio, richiedendo un potenziamento della struttura dirigenziale.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano

La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

Hojlund Inter ecco il nome nuovo per l’attacco | superato Zirkzee ma aumenta la concorrenza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

IL MATTINO - Napoli, nel mirino c'è Hojlund, alternative Lucca e Jonathan David ma non solo

napolimagazine.com scrive: Il Mattino scrive sul mercato estivo del Napoli e sull'interesse non slolo per De Bruyne, ma anche per il centravanti Rasmus Hojlund: "Dalla suggestione al sogno, fino alla concreta possibilità. Il Na ...

Juve, non solo Lookman nel mirino: per l’attacco c’è l’ex Atalanta Hojlund

Scrive calcioatalanta.it: Hojlund, ritorno in Italia possibile Come riporta Sportmediaset, tra le opportunità più concrete c’è Rasmus Hojlund ... è consapevole di poter finire nella lista dei cedibili e guarda con interesse ...

Hojlund e Osimhen nel mirino di Giuntoli, ma Napoli e Manchester United…

tuttojuve.com scrive: In questi giorni si parla di un possibile interesse della Juventus per Rasmus Hojlund e Victor Osimhen, ma Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha spiegato che Manchester United e Napoli ...