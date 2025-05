amfAR Gala 2025 i beauty look più belli sul red carpet

L'AmFar Gala 2025 ha regalato i beauty look più iconici sul red carpet. Da Lady Kitty Spencer con il suo low bun, alle labbra fiammanti di Karolína Kurková, fino allo smokey eyes stellare di Heidi Klum. Tutto ciò che la bellezza ha da offrire sotto i riflettori del Festival di Cannes, in un’incantevole esposizione di stile e glamour.

