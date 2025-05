America’s Cup obbligo di una donna a bordo e spazi per gli stranieri | presentata la bozza del protocollo

La prossima America's Cup introduce innovazioni importanti, tra cui l'obbligo di includere una donna a bordo e spazi dedicati agli stranieri. La bozza del protocollo, presentata recentemente, ha suscitato reazioni tra gli sfidanti come Athena Racing e American Magic, che hanno richiesto maggiore trasparenza. Team New Zealand ha replicato prontamente, confermando l'apertura al dialogo e alle novità della regata.

Team New Zealand ha prontamente replicato alle accuse di scarsa trasparenza ricevute nella giornata di ieri da Athena Racing e American Magic. I detentori della America’s Cup hanno infatti pubblicato la bozza del protocollo, nei fatti il regolamento su cui si baserà la prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, in programma a Napoli nel 2027. I Kiwi hanato in questo modo: “ Il Defender in collaborazione con il Challenger of Record, ha lavorato con tutti i team allo sviluppo del Protocollo della 38na America’s Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, obbligo di una donna a bordo e spazi per gli stranieri: presentata la bozza del protocollo

