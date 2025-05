Amburgo attacco con coltello in stazione | almeno 12 feriti Arrestata una donna

Un attacco con coltello si è verificato alla stazione centrale di Amburgo, causando almeno 12 feriti, di cui sei in gravi condizioni. Una donna è stata arrestata in relazione all'incidente avvenuto sul binario 13/14, contribuendo a un episodio che desta preoccupazione per la sicurezza in Germania.

(Adnkronos) – Nuovo attacco con il coltello in Germania. Almeno dodici persone sono rimaste ferite oggi, venerdì 23 maggio, alla stazione centrale di Amburgo. Sei di loro sarebbero gravi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, l'aggressione è avvenuta sul binario 1314 e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorritori.

