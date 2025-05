Amburgo attacco con coltello in stazione | almeno 12 feriti 6 sono gravi

A Amburgo, una donna ha sferrato un attacco con coltello alla stazione, ferendo almeno 12 persone, di cui sei in gravi condizioni e in pericolo di vita. L'aggressione ha sconvolto l’affollato luogo di transito cittadino, lasciando la comunità scioccata. Le autorità stanno ancora indagando le ragioni dell’episodio e garantendo la sicurezza.

Dodici feriti, di cui sei in pericolo di vita. Altre sei persone hanno riportato ferite più leggere. Ad Amburgo una donna ha iniziato a colpire a coltellate nell’affollata stazione cittadina. Una testimone ha raccontato al quotidiano Hamburger Abendblatt che subito dopo l’attacco hanno iniziato tutti a urlare e scappare. La polizia ha bloccato la stazione e anche il traffico dei treni è stato sospeso. La donna è stata portata al commissariato, ma ancora non sono note informazioni sulla sua identità né sul movente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Amburgo, attacco con coltello in stazione: almeno 12 feriti, 6 sono gravi

