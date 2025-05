Amburgo attacco con coltello in stazione | 12 feriti fermata una donna

A Amburgo, nella stazione centrale, si è verificato un attacco con coltello che ha ferito almeno 12 persone, alcune in gravi condizioni. La polizia ha fermato una donna, mentre le indagini restano in corso per chiarire le dinamiche e identificare l'aggressore. La città è sotto shock per questo grave episodio di violenza.

Ad Amburgo diverse persone sono state aggredite a colpi di coltello nella stazione centrale della città. Una persona è stata fermata e ci sono almeno 12 feriti, di cui sei gravi e tre in pericolo di vita. “Al momento stiamo conducendo gli accertamenti per verificare le identità della persona fermata e dei feriti”, ha detto a LaPresse una portavoce della polizia di Amburgo in merito all’attacco. “Possiamo confermare che ci sono diverse persone ferite e che una persona sospetta è stata arrestata”, ha detto ancora la portavoce, spiegando che sono in corso le indagini per chiarire la dinamica degli eventi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amburgo, attacco con coltello in stazione: 12 feriti, fermata una donna

