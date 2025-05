Allarme in Italia | Boom di Omicidi tra i Minorenni

Dati inquietanti scuotono l’Italia: tra il 2023 e il 2024, gli omicidi commessi da minorenni sono aumentati del 150%, passando dall’4% all’11,8%. Secondo la Criminalpol, i casi sono cresciuti da 14 a 40 su 340 delitti totali, evidenziando una escalation preoccupante tra i giovani. Un allarme che richiede immediata attenzione e interventi mirati.

