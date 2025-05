Alla Croce Rossa di Sassuolo serata di presentazione del corso per volontari

La Croce Rossa di Sassuolo invita alla serata di presentazione del nuovo corso per volontari, che partirà il 5 giugno. Appuntamento mercoledì 28 maggio alle 21 presso la sede in viale XXVIII Settembre 94. Sarà l’occasione per scoprire il percorso, il calendario e le modalità di partecipazione, contribuendo a rafforzare il nostro impegno solidale sul territorio.

