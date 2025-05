Alla Casa delle Erbe della Locride la Festa delle Rose 2025 | il programma

La Casa delle Erbe della Locride presenta la Festa delle Rose 2025, un appuntamento che celebra la bellezza delle rose nel cuore del mese di maggio. Intitolata “Luoghi, Madonne e Rose”, questa edizione si terrà domenica 25 maggio, offrendo ai visitatori un’occasione unica di scoprire, condividere e contemplare la delicata poesia delle rose in un contesto ricco di tradizioni e cultura locale.

Si rinnova anche quest'anno, puntuale nel mese delle fioriture, la "Festa delle Rose", organizzata dalla Casa delle Erbe della Locride. "Luoghi, Madonne e Rose" è il titolo dell'edizione 2025 che si terrĂ domenica 25 maggio.

