Alex Marquez il più veloce nel venerdì di Silverstone

Alex Marquez conquista la pole al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, segnando il tempo record di 1’57”295 sulla Ducati Gresini. Il suo miglioramento supera il precedente record di Aleix Espargaro, confermando la sua rapidità nel venerdì di prove. La sessione si rivela promettente per la gara, con Marquez in testa e determinato a puntare alla vittoria.

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, chiude al primo posto la Practice del Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone. Il tempo siglato dallo spagnolo è stato di 1’57?295 (battuto il precedente record di Aleix Espargaro). Il podio del turno è completato da Fabio Quartararo (Yamaha, +0?047), al secondo posto, e Jack Miller (Prima Pramac Yamaha, +0?347), al terzo. Quarto tempo per il leader del campionato, Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0?360); quinto, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia, +0?372). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

