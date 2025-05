Alex Marquez il più veloce nel venerdì di Silverstone

Nella prima giornata di prove a Silverstone, Alex Marquez con la Ducati Gresini si aggiudica il miglior tempo, stabilendo un nuovo record e dimostrando la sua velocità. Con un tempo di 1’57”295, l’iberico si mette in mostra nella pratica del Gran Premio di Gran Bretagna, convincendo gli appassionati e gli addetti ai lavori.

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, chiude al primo posto la Practice del Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone. Il tempo siglato dallo spagnolo è stato di 1’57?295 (battuto il precedente record di Aleix Espargaro). Il podio del turno è completato da Fabio Quartararo (Yamaha, +0?047), al secondo posto, e Jack Miller (Prima Pramac Yamaha, +0?347), al terzo. Quarto tempo per il leader del campionato, Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0?360); quinto, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia, +0?372). 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Alex Marquez il più veloce nel venerdì di Silverstone

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez il più veloce nelle prequalifiche, secondo Quartararo. Bagnaia rincorre Marc

Segui in diretta il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con aggiornamenti su prequalifiche, i tempi di Marquez, Quartararo e Bagnaia.

MotoGp Silverstone, Alex Marquez il più veloce nelle pre-qualifiche. Settimo Bagnaia

A Silverstone, il venerdì di prequalifiche si apre con una sorpresa: Alex Marquez, su Ducati Gresini, conquista il miglior tempo e stabilisce il nuovo record della pista, rimanendo davanti a tutti.

Alex Marquez il più veloce nel venerdì di Silverstone

Alex Marquez si è distinto nell'ultima sessione di Practice a Silverstone, conquistando il miglior tempo e dimostrando di essere il più rapido nel venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna.

Su questo argomento da altre fonti

MotoGP, Fermín Aldeguer: Lottare contro Álex Márquez non è il mio obiettivo; MotoGP, Marc Marquez: la Honda spendeva più del necessario per me, ora investono nel progetto; MotoGP 2025 Silverstone, la conferenza stampa in DIRETTA; Quote GP Gran Bretagna MotoGP: scommesse, pronostico e favoriti. 🔗Approfondimenti da altre fonti