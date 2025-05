Alessandro Borghi sta con Elio Germano | “Nessuno parla meglio di lui sconvolgente quanto successo col ministro Giuli”

Alessandro Borghi commenta il confronto tra Elio Germano e il ministro della Cultura ai David di Donatello, definendolo sconvolgente. Nonostante le tensioni, Borghi è ottimista: “Dopo quel punto di rottura ci sarà un dialogo”. Una situazione intensa che ha scosso il mondo del cinema, lasciando speranze per un confronto costruttivo.

Alessandro Borghi parla di quanto accaduto tra Elio Germano e il ministro della Cultura ai David di Donatello. Borghi è tuttavia ottimista: "Ho l'impressione che dopo quel punto di rottura ci sarà un dialogo". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Alessandro Borghi sta con Elio Germano: “Nessuno parla meglio di lui, sconvolgente quanto successo col ministro Giuli”

Cosa sta succedendo tra Elio Germano e il Ministro Giuli?

Negli ultimi giorni, il confronto tra Elio Germano e il ministro Giuli ha infuocato il dibattito pubblico.

“Bollano come ciancia il dissenso, ma isolato è il ministro Giuli. Le istanze del cinema non sono né di destra né di sinistra, sono dei lavoratori”: Claudio Santamaria sta con Elio Germano

“Siamo tutti con Elio”. Queste parole di Claudio Santamaria sottolineano la crescente solidarietà attorno a Elio Germano, coinvolto in una polemica con il Ministro della Cultura, Gennaro Giuli.

Elio Germano su Alessandro Giuli dopo i David: “È lui a cianciare, inquietante che un ministro attacchi un cittadino”

Dopo le forti critiche di Elio Germano ai David di Donatello, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha risposto a Firenze, definendo le opinioni dissenzienti come

