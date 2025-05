Alessandra Todde attende serenamente la decisione dei giudici

Alessandra Todde si esprime con calma mentre attende il verdetto dei giudici riguardo a questioni legate alle recenti elezioni. Riferendosi allo "sciacallaggio politico" che ha caratterizzato il dibattito, Todde afferma di voler rispettare il processo legale prima di prendere ulteriori decisioni.

AGI - “Ho visto lo sciacallaggio politico che è stato fatto intorno a questo tema, anche cercando di modificare il risultato democratico delle elezioni. Io aspetterò serenamente quello che i giudici diranno e poi valuterò ovviamente quelli che potranno essere i passi successivi ”. Lo ha detto oggi la presidente della Regione, Alessandra Todde, al termine di un vertice di maggioranza, interpellata sul suo stato d'animo in attesa della decisione del tribunale che si esprimerĂ sulla sua eventuale decadenza, legata a presunte irregolaritĂ nelle spese per la campagna elettorale di febbraio 2024. Fiducia nei giudici e distinzione tra politica e giustizia... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alessandra Todde attende "serenamente" la decisione dei giudici

Alessandra Todde attende "serenamente" la decisione dei giudici - AGI - “Ho visto lo sciacallaggio politico che è stato fatto intorno a questo tema, anche cercando di modificare il risultato democratico delle elezioni. Io aspetterò serenamente quello che i giudici d ... Scrive msn.com

In attesa della decisione del tribunale la presidente della Regione si dice serena - Sassari «Stiamo lavorando, sono fiduciosa e molto tranquilla». All’indomani dell’udienza del Tribunale di Cagliari sul ricorso contro l'ordinanza di decadenza del collegio di garanzia elettorale della ... Segnala msn.com

Attesa domani decisione su decadenza Todde, 'sono serena' - Scatta il conto alla rovescia per conoscere il destino della legislatura targata campo largo in Sardegna guidata da Alessandra Todde: è attesa per domani, alle 10, in tribunale a Cagliari, la decision ... msn.com scrive