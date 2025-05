Alcune anticipazioni sul prossimo design di Google Meet Chat e Fitbit con Material 3 Expressive

Nuove immagini rivelano il prossimo design di Google Meet, Chat e Fitbit ispirato a Material 3 Expressive. Queste anticipazioni mostrano un'interfaccia più moderna, dinamica e ricca di colori, promettendo un'esperienza utente più coinvolgente e uniforme. Scopri le novità che integrano l'estetica Material 3 per questi servizi, segnando un'importante evoluzione nel design di Google.

Sono disponibili nuove immagini che anticipano il nuovo design Materiale 3 Expressive su Google Meet, Google Chat e Fitbit. L'articolo Alcune anticipazioni sul prossimo design di Google Meet, Chat e Fitbit con Material 3 Expressive proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Alcune anticipazioni sul prossimo design di Google Meet, Chat e Fitbit con Material 3 Expressive

