Alcaraz sbalordito al Roland Garros una domanda lo infastidisce | “Ma di cosa stai parlando?”

Carlos Alcaraz si è mostrato sorpreso durante la conferenza stampa al Roland Garros, reagendo con disagio a una domanda inaspettata e fuori contesto: "Ma di cosa stai parlando?" Un episodio che ha attirato attenzione, evidenziando come anche i campioni possano essere colti di sorpresa da alcune domande durante il torneo. Continua a leggere…

Carlos Alcaraz al Roland Garros si è mostrato stupito in conferenza stampa di fronte ad una domanda particolare, tutt'altro che contestuale.

Musetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros? Panatta ne é convinto

Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha espresso un'opinione decisa sulle dinamiche del tennis italiano, concentrandosi in particolare su Lorenzo Musetti in vista degli Internazionali d'Italia.

Sinner e Alcaraz ad un passo dall’essere testa di serie n.1 e n.2 al Roland Garros: cosa serve a Roma per l’ufficializzazione

Le attese per il Roland Garros 2025 si intensificano, con le 32 teste di serie in procinto di essere definite lunedì 19 maggio, dopo gli Internazionali d’Italia.

Quanti punti difende Sinner tra Roland Garros e Wimbledon: serve mettere fieno in cascina su Alcaraz prima del cemento

Tra Roland Garros e Wimbledon, Carlos Alcaraz ha difeso il titolo in due grandi slam, mentre Jannik Sinner si è confermato tra i top, con vittorie e ottimi risultati sui campi di erba e terra.

ULTIM'ORA: Alcaraz vs. Sinner - La battaglia per la corona dell'Open d'Italia infiamma Roma.; ULTIM'ORA: Scontro Alcaraz vs. Sinner - La battaglia per la corona dell'Open d'Italia infiamma Roma; Carlos Alcaraz: L’ascesa del conquistatore della terra battuta, Il nuovo re regna a Roma.; Carlos Alcaraz: L’Ascesa del Conquistatore della Terra Battuta, Il Nuovo Re Regna a Roma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roland Garros: Alcaraz, bellissima la mia rivalità con Sinner

Secondo msn.com: Detenore del titolo a Roland Garros e fresco vincitore degli Internazionali di Roma, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha esaltato oggi a Parigi la sua "bellissima rivalità" con Jannick Sinner che ha battuto ...

Sinner: «Al Roland Garros Alcaraz è il favorito. Le parole di Nadal mi hanno fatto bene»

Segnala msn.com: Jannik rilancia la sfida al rivale spagnolo sulla terra di Parigi: «Ci siamo preparati bene, abbiamo lavorato tanto». Poi ringrazia Rafa per averlo difeso sul caso Clostebol: «Lui sa come sono» ...

Roland Garros, Alcaraz: "La mia rivalità con Sinner è bellissima"

Come scrive sport.sky.it: Alcaraz parla in conferenza stampa a Parigi della rivalità con Sinner: "È bellissima, con Jannik sono sempre partite di altissimo livello. La prossima volta che ci affronteremo lui cambierà delle cose ...