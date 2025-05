Albon svela lo scenario possibile con la nuova regola del GP di Monaco | caos totale al primo giro

Albon anticipa un possibile caos al primo giro del GP di Monaco a causa della nuova regola dell'obbligo di due soste. La strategia delle squadre potrebbe scatenare sorprese e imprevisti, rendendo l'evento ancora più imprevedibile. Scopri come questa novità potrebbe rivoluzionare la gara e le possibili mosse dei piloti.

La nuova regola varata ad hoc per il GP di Monaco, con l'obbligo di due soste ai box, potrebbe portare a uno scenario caotico al primo giro: il pilota della Williams Alexander Albon svela la possibile strategia delle scuderie. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Albon svela lo scenario possibile con la nuova regola del GP di Monaco: caos totale al primo giro

