Albano Carrisi a casa di Sophia Loren | una foto storica

Una foto storica immortala Albano Carrisi, 82 anni, mano nella mano con Sophia Loren, che tra poche settimane compirà 91 anni. Il grande cantante salentino ha visitato il mito del cinema italiano nella sua villa di Ginevra, regalando uno scatto emozionante e ricco di significato tra due icone della cultura italiana.

Uno scatto a suo modo storico, quello che vede ritratti mano nella mano e sorridenti Albano Carrisi e Sophia Loren. Il grande cantante salentino, 82 anni appena compiuti, ha fatto visita al mito del cinema italiano e mondiale, che compirà 91 anni il prossimo settembre, nella villa di Sophia a Ginevra, in Svizzera. La foto, dolcissima e splendida, è stata quindi pubblicata su Instagram da Daniel Iseli, noto collezionista di auto, che ha partecipato alla giornata tra amici. A Ginevra la Loren si è "rifugiata" da decenni, un dorato buen retiro lontano dal clamore dell'Italia dove ha cresciuto i due figli Edoardo e Carlo (oggi rispettivamente 52 e 56 anni) insieme al marito Carlo Ponti scomparso nel 2007. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Albano Carrisi a casa di Sophia Loren: una foto storica

