Al via Ecosistema futuro il progetto dell’ASviS per ripensare il mondo di domani

Al via Ecosistema Futuro, il progetto di ASviS per ripensare il mondo di domani. Scritto da Flavio Natale, con il Comitato scientifico guidato dal professor Enrico Giovannini, il testo invita a riflettere sulle nostre capacità di immaginare e plasmare il futuro in Italia. Una riflessione essenziale per preparare un domani sostenibile e condiviso.

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 14 maggio 2025 Sappiamo ancora immaginare il nostro futuro? E quali strumenti abbiamo per farlo in Italia? È da domande come queste che nasce “ Ecosistema Futuro ”, il progetto promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che, dopo aver portato la sostenibilità nel dibattito pubblico, nelle politiche e nelle pratiche della società italiana, propone una nuova sfida collettiva attorno ad un’altra parola visionaria: futuro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Al via “Ecosistema futuro”, il progetto dell’ASviS per ripensare il mondo di domani; Festival dello Sviluppo Sostenibile, ASviS lancia la partnership Ecosistema Futuro; Il Festival dello Sviluppo Sostenibile ha fatto tappa a Venezia Ecosistema Futuro; Nasce la partnership Ecosistema Futuro per costruire il domani. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ansa.it scrive: L’iniziativa porterà i “futuri” e il pensiero a lungo termine al centro del dibattito pubblico. Trenta realtà coinvolte, tra università, centri di ricerca, aziende, società civile e media. Giovannini: ...

Nasce la partnership Ecosistema Futuro per costruire il domani

Da msn.com: Dalle nanotecnologie applicate alla medicina, all'informazione per la Generazione Z, dall'attivismo artistico e ambientale alle startup aerospaziali. (ANSA) ...

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile ha fatto tappa a Venezia "Ecosistema Futuro"

Secondo rainews.it: Obiettivo riportare nel dibattito pubblico la minaccia ambientale e l'urgenza di unire le forze per mettere in atto contromisure concrete ...